Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce il massimo impegno nel contrasto alle dinamiche di violenza domestica, ambiti che sono ben lungi dal rappresentare luoghi di serenità e celano episodi di grave vessazione e minacce, troppo spesso consumate anche in presenza di minori. E’ esattamente quello che è accaduto due giorni fa in un comune a ridosso del capoluogo dopo la richiesta di aiuto giunta al 112 da una donna straniera, esasperata dalle condotte prevaricatrici del convivente a cui è stata posta la parola fine grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.

I Carabinieri della locale Stazione sono immediatamente andati nell’abitazione della vittima trovandola in uno stato di profondo turbamento tale da fare intuire cosa stesse vivendo. Accanto a lei il figlioletto di pochi anni e dall’altra parte il convivente, un 40enne suo connazionale, visibilmente agitato. In questo scenario, come raccontato ai militari dalla donna, si sarebbe consumato l’ennesimo episodio fatto di offese e denigrazioni culminate in un’aggressione fisica davanti al bimbo.

Prestati i primi soccorsi, la donna è stata accompagnata nei locali uffici dell’Arma dove, al termine del racconto, i carabinieri hanno potuto appurare che l’episodio rappresentava l’ultimo di una serie che andava avanti da tempo. L’uomo è stato arrestato per i maltrattamenti e sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo la convivente e il piccolo si sono allontanati dall’abitazione di famiglia.

L’arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto a carico dell’indagato, per il quale vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza rinnovano l’invito a ricorrere, sin dai primi segnali di pericolo o timore, al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma sul territorio e di farlo con la piena consapevolezza di essere sempre ascoltati da militari qualificati e adeguatamente formati per gestire tali delicate circostanze.