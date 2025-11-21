Offende e aggredisce la convivente davanti al figlio piccolo. Uomo violento arrestato nel potentino
Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce il massimo impegno nel contrasto alle dinamiche di violenza domestica, ambiti che sono ben lungi dal rappresentare luoghi di serenità e celano episodi di grave vessazione e minacce, troppo spesso consumate anche in presenza di minori. E’ esattamente quello che è accaduto due giorni fa in un comune a ridosso del capoluogo dopo la richiesta di aiuto giunta al 112 da una donna straniera, esasperata dalle condotte prevaricatrici del convivente a cui è stata posta la parola fine grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.
I Carabinieri della locale Stazione sono immediatamente andati nell’abitazione della vittima trovandola in uno stato di profondo turbamento tale da fare intuire cosa stesse vivendo. Accanto a lei il figlioletto di pochi anni e dall’altra parte il convivente, un 40enne suo connazionale, visibilmente agitato. In questo scenario, come raccontato ai militari dalla donna, si sarebbe consumato l’ennesimo episodio fatto di offese e denigrazioni culminate in un’aggressione fisica davanti al bimbo.
Prestati i primi soccorsi, la donna è stata accompagnata nei locali uffici dell’Arma dove, al termine del racconto, i carabinieri hanno potuto appurare che l’episodio rappresentava l’ultimo di una serie che andava avanti da tempo. L’uomo è stato arrestato per i maltrattamenti e sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo la convivente e il piccolo si sono allontanati dall’abitazione di famiglia.
L’arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto a carico dell’indagato, per il quale vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza rinnovano l’invito a ricorrere, sin dai primi segnali di pericolo o timore, al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma sul territorio e di farlo con la piena consapevolezza di essere sempre ascoltati da militari qualificati e adeguatamente formati per gestire tali delicate circostanze.