Il Liceo “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina esprime con grande orgoglio le proprie congratulazioni a due studenti che hanno recentemente conquistato prestigiosi risultati sportivi a livello internazionale, dimostrando talento, disciplina e passione.

L’atleta azzurro della New Kodokan Lucania Davide Morena, è uno studente dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), che ha ottenuto il terzo posto al Mondiale Under 17 di Pankration, disputato a Loutraki in Grecia dal 4 al 9 novembre. Già quattro volte campione italiano, Davide ha saputo portare sul palcoscenico internazionale la sua determinazione e la sua tecnica, diventando esempio di impegno e costanza.

La Dirigente Scolastica Antonella Vairo, insieme ai docenti e a tutta la comunità del “Cicerone”, si congratula ufficialmente con Davide per i risultati raggiunti e augura loro il meglio per il futuro, nello sport come nello studio. Questi successi rappresentano motivo di gioia e ispirazione per l’intero istituto, che si unisce nel celebrare i propri studenti, riconoscendo in loro la prova concreta che dedizione e passione possono aprire le porte a grandi conquiste.