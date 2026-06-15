Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del litorale, il personale dell‘Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli ieri è intervenuto in località Baia Arena a Montecorice, dove ha accertato il posizionamento preventivo di attrezzature balneari da parte di una ditta individuale, in assenza dei relativi utenti.

A seguito dell’accertamento, il personale militare ha provveduto allo sgombero dell’area interessata, al sequestro amministrativo delle attrezzature trovate e all’elevazione di una sanzione amministrativa.

La Guardia Costiera richiama tutti gli operatori del settore al rigoroso rispetto delle ordinanze sindacali vigenti, che vietano tassativamente l’occupazione preventiva degli arenili liberi mediante il posizionamento di arredi balneari in assenza dei clienti, consentendone l’installazione esclusivamente in presenza del richiedente e per l’immediata fruizione degli stessi.

Inoltre il personale militare ha effettuato diversi controlli sui pescherecci in arrivo nel porto di Acciaroli, verificando la regolarità delle operazioni di sbarco del pescato e la conformità alle disposizioni vigenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in concomitanza con l’avvio della stagione balneare. In questo periodo dell’anno, infatti, l’attività di vigilanza viene ulteriormente intensificata sia lungo il litorale sia negli specchi acquei di competenza, con particolare attenzione alla tutela del demanio marittimo, alla sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché al rispetto delle norme poste a salvaguardia dell’ambiente costiero.

L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni di abusivismo e occupazione irregolare delle aree demaniali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle regole e la corretta fruizione del patrimonio costiero da parte della collettività.