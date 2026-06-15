In occasione del congresso costituente nazionale di Futuro Nazionale, svoltosi presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, il deputato Attilio Pierro è stato nominato componente dell’esecutivo nazionale del partito.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio, senso di responsabilità e profonda gratitudine – dichiara Attilio Pierro -. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Roberto Vannacci e al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia che hanno voluto accordarmi. È un incarico prestigioso che assumo con spirito di servizio e con la determinazione di contribuire alla crescita e al consolidamento del nostro progetto politico. Il congresso costituente ha rappresentato un momento storico per Futuro Nazionale e per tutti coloro che credono nella necessità di costruire una forza politica radicata nei valori dell’identità, della sovranità, della sicurezza, del merito, della libertà e della tutela degli interessi nazionali”.

Pierro sottolinea come la nomina all’esecutivo nazionale rappresenti una responsabilità importante e un ulteriore stimolo a lavorare per il rafforzamento del partito su tutto il territorio nazionale.

“Mi impegnerò con tutte le mie energie per portare avanti i valori e i principi di Futuro Nazionale, contribuendo alla costruzione di una proposta politica credibile, concreta e vicina ai cittadini. Lavoreremo per dare voce alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori e ai giovani che chiedono risposte serie e una visione chiara per il futuro dell’Italia. La giornata di ieri ha segnato l’inizio di un percorso ambizioso. Da membro dell’esecutivo nazionale metterò a disposizione la mia esperienza istituzionale e il mio impegno quotidiano affinché Futuro Nazionale possa crescere e rappresentare sempre più un punto di riferimento per quanti credono in un’Italia forte, autorevole e protagonista”. Così ha concluso Attilio Pierro, deputato della Repubblica e membro dell’esecutivo nazionale di Futuro Nazionale.