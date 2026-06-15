Continua senza sosta l’azione di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa a Capaccio Paestum.

Ieri gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Maggiore Antonio Rinaldi, hanno portato a termine un’operazione mirata sul litorale marittimo e nei punti di maggiore affluenza turistica, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell’abusivismo.

L’attività ha permesso di azzerare i rischi per gli automobilisti: “Grazie al tempestivo intervento e alla costante presenza degli agenti sul campo – fa sapere la Municipale – non si è registrato alcun furto di auto in sosta per l’intera durata del servizio”.

Nel corso delle verifiche la Polizia Municipale ha intercettato e sanzionato due parcheggiatori abusivi che operavano rispettivamente in località Varolato (zona Pontile) e in località Paestum (zona Archeologica). Identificati un marocchino di 48 anni, regolare sul territorio nazionale, e un cittadino italiano di 49 anni residente ad Agropoli, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

A carico di entrambi i trasgressori è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 769 a 3.095 euro. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle somme di denaro rinvenute, finalizzato alla confisca dei proventi dell’attività illecita.

A tutela della sicurezza urbana e del decoro della città, sono stati applicati anche due contestuali ordini di allontanamento (Daspo urbano) ai sensi del Decreto Legge 14/2017. Nei confronti del cittadino extracomunitario è stata inoltre elevata una sanzione per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.