Occupazione abusiva delle spiagge libere a Camerota. Sanzionati i proprietari di ombrelloni
Controlli sulle spiagge di Calanca, Lentiscelle e Mingardo nella zona Pineta di Camerota hanno portato all’individuazione di sette proprietari di ombrelloni posizionati in violazione delle norme.
Per ciascuno è scattata una sanzione di 50 euro, regolarmente pagata sul posto.
L’operazione rientra nelle attività di contrasto alle occupazioni abusive delle spiagge libere, finalizzate a garantire a tutti i bagnanti la possibilità di usufruire dell’arenile senza ostacoli.
Le verifiche riprenderanno nei prossimi giorni.