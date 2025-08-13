Vasto incendio a Centola. In cenere ettari di macchia mediterranea, fiamme minacciano una struttura ricettiva
Un vasto incendio dalle prime ore del pomeriggio è divampato a Centola, in località Poparo, radendo al suolo diversi ettari di macchia mediterranea.
A far scattare l’allarme sono stati i volontari della Protezione Civile Centola – Area Cilento.
Immediata la task force per estinguere il rogo: sul posto oltre ai volontari sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino ed è stato attivato anche il mezzo aereo.
Alte le lingue di fuoco che, complice anche il vento, si sono propagate rapidamente avvicinandosi e minacciando una struttura ricettiva.