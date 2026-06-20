La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Matteo Langella per la stagione sportiva 2026/2027.

Langella, 29enne, approda in rossoblù dopo l’esperienza maturata con la Paganese, formazione con la quale ha confermato le proprie qualità tecniche e umane, distinguendosi per continuità di rendimento, visione di gioco e capacità di guidare la manovra della squadra.

Centrocampista centrale e play di grande affidabilità, nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 200 presenze ufficiali, vestendo le maglie di importanti realtà del calcio campano. Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento, Nocerina e Savoia, ha successivamente militato in Sarnese, Nola, Mariglianese, Angri, Paganese e Acerrana, consolidando stagione dopo stagione il proprio bagaglio di esperienza.

L’arrivo di Matteo Langella rappresenta un innesto di qualità e personalità per il centrocampo rossoblù, con il club che punta sulle sue caratteristiche tecniche, sulla sua esperienza e sul suo spirito di sacrificio per affrontare al meglio i prossimi impegni.

La società dà il benvenuto a Matteo e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia della Gelbison.