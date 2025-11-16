Quando sentiamo parlare di Dieta Mediterranea pensiamo subito a un bel piatto di pasta fumante, magari con pomodoro e basilico, oppure a una tavola imbandita come nei film: olio d’oliva ovunque, pane croccante, qualche oliva qua e là, insomma, la versione “da cartolina”.

Ma c’è un piccolo problema: non è questa la Dieta Mediterranea autentica.

Molti credono che la Dieta Mediterranea sia semplicemente “mangiare come gli italiani”, quindi pasta ogni giorno, pane in ogni pasto e un filo d’olio su tutto.

La verità è che la Dieta Mediterranea originale, quella studiata negli anni ’50–’60, era quasi l’opposto: poca carne, pochi dolci, pasti semplici, tantissimi legumi, verdure ogni giorno, cereali integrali (non raffinati come oggi), frutta di stagione, olio extravergine come unico grasso, poca pasta e soprattutto pasta molto diversa per quantità e frequenza rispetto a quella del consumo moderno. Era uno stile alimentare “povero” ma ricchissimo di nutrienti, basato più sulla terra che sul supermercato.

Oggi quando diciamo “Dieta Mediterranea” molti intendono: piatti abbondanti, pane + pasta + pizza nello stesso giorno, olio “a occhio”, prodotti industriali “mediterranei” trattati come se fossero salutari per definizione. In pratica, abbiamo preso il nome e perso il senso.

La forza della Dieta Mediterranea non è un singolo alimento (l’olio, la pasta, il vino) ma la combinazione: tante fibre, pochi grassi saturi, legumi quasi quotidiani, pesce più spesso della carne, varietà e stagionalità, porzioni moderate.

È uno stile che vive sulla sobrietà, non sull’abbondanza. Come possiamo riscoprirla oggi? Più che “mangiare mediterraneo”, dovremmo tornare a pensare mediterraneo: meno sprechi, più prodotti freschi, più piatti semplici, meno quantità esagerate, più convivialità.

Quindi la Dieta Mediterranea non è pasta tutti i giorni ma è uno stile alimentare semplice, vegetale, equilibrato e moderato. Un vero e proprio patrimonio prezioso che vale la pena riscoprire, non solo nominare.