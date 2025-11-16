Forzano la portiera di un’auto e rubano una borsa.

È quanto accaduto ieri a Padula Scalo, nei pressi della pista ciclabile.

Una donna dopo aver parcheggiato l’auto ed essersi allontanata, al suo ritorno ha fatto la spiacevole scoperta: dopo aver subito l’effrazione, ignoti le hanno portato via la borsa dove all’interno erano presenti documenti, carta bancomat e postepay.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Stazione.

Amara sorpresa per quanto accaduto: la zona è infatti frequentata abitualmente da tantissime persone per attività in bici e passeggiate.