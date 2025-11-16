Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro in prima fila nel sostenere la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ATS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà.

L’iniziativa, svoltasi nella giornata di ieri presso il Supermercato Conad di Sant’Arsenio, ha riscosso un importante successo grazie alla generosità di moltissime persone che hanno acquistato alimenti da donare alle persone in difficoltà, consegnati poi alle organizzazioni territoriali convenzionate con le sedi di Banco Alimentare regionali.

L’iniziativa, supportata dall’Associazione di volontariato “Ri-Guarda”, ha visto impegnati in prima fila la Presidente del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro Maria Vittoria Maradei, il socio fondatore Giuseppe Pinto ed il segretario Pasquale Lamattina.

“E’ stata un’esperienza straordinaria che il nostro Club ha immediatamente condiviso, nella convinzione che aiutare le persone in difficoltà sia un atto dovuto – ha riferito la Presidente Maria Vittoria Maradei – e per questo motivo il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro ha deciso di dare il suo contributo per sensibilizziare quante più persone possibili alla condivisione ed alla responsabilità”.

L’iniziativa legata alla “Colletta alimentare” si è svolta in circa 12.000 supermercati italiani, coinvolgendo oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, tutti muniti della pettorina arancione.