Per la Gelbison arriva una sconfitta che ha il sapore della beffa per come è maturata e premia in modo eccessivo la Reggina che, se avesse pareggiato, poteva già pensare di aver conquistato un risultato utile, invece alla fine si è portata a casa addirittura i tre punti che lanciano gli amaranto di Torrisi sempre più verso la vetta che dista solo due lunghezze.

Una gara vissuta a buon ritmo alto nonostante fosse allentanto dalle abbondanti piogge che hanno preceduto il match. La Reggina prova a partire in avanti ma la Gelbison tiene il passo e si rende pericolosa con Kosovan e Ferreira.

Poi tocca ai calabresi farsi vedere dalle parti di Corriere con un colpo di testa di Fofana, ma le azioni più pericolose sono di marca cilentana: alla mezz’ora Ferreira mette alla prova l’estremo amaranto e subito dopo Liurni si vede negare la rete da un intervento provvidenziale di Adejo. Il tempo si chiude con il parziale fermo sullo 0-0.

Nella ripresa parte bene la Gelbison che ci prova con il solito Kosovan, ma Lagonigro si oppone spedendo in corner e sugli sviluppi dell’angolo Viscomi non trova la sfera. Poi i due allenatori mettono in campo forze fresche per dare nuovi input. Le scelte finiscono per premiare la Reggina, che proprio nel finale, quando la gara sembrava incanalata verso un pareggio senza reti, trova l’occasione per sbloccare il match. Un tocco di braccio di Viscomi viene punito con il rigore che il neo entrato Barillà trasforma, nonostante Corriere tocchi la sfera, ma non evita la marcatura che fa esplodere i 150 tifosi giunti in Cilento al seguito della formazione amaranto. La Gelbison non ci sta e si getta in avanti e proprio nell’ultima occasione De Martino fallisce la palla del pareggio.

Al triplice fischio è festa in casa Reggina, mentre la Gelbison recrimina per le occasioni sciupate e si proietta alla prossima gara sul campo del Milazzo che ha espugnato il campo della Sancataldese e resta a ridosso della zona playoff.