Lo ammettiamo, ci siamo cascati tutti almeno una volta: entri in un supermercato e vedi una marea di etichette con scritto “Senza glutine” e pensi: “Ah, ok, allora è più salutare!”. Ma aspetta un attimo, è davvero così? Non tutti i cibi senza glutine sono automaticamente più salutari.

Il glutine, per chi non lo sapesse, è una proteina che si trova in molti cereali come frumento, orzo e segale. Per le persone con celiachia o con una sensibilità al glutine, evitarlo è fondamentale per non danneggiare la salute. Ma per il resto di noi, il glutine non è il nemico.

Se pensi che un cibo senza glutine sia automaticamente “più leggero” o “più sano”, devi fare attenzione. Molti prodotti senza glutine sono ultra-processati e contengono ingredienti aggiuntivi per migliorarne il sapore e la consistenza. In pratica, vengono sostituiti i cereali contenenti glutine con farine raffinate (come quella di riso o di mais) che sono meno nutrienti e più caloriche. Un altro punto da considerare è che, per compensare la mancanza di glutine, spesso si aggiungono più zuccheri, grassi e additivi artificiali, rendendo questi cibi più poveri di fibre e nutrienti.

Quindi sì, potrebbe sembrare che stai mangiando qualcosa di più salutare ma il fatto che non contenga glutine non lo rende automaticamente “magico”. La prossima volta che prendi un prodotto senza glutine, guarda sempre l’etichetta e cerca di preferire alimenti freschi, naturali e non troppo elaborati. E ricorda: non è il glutine che ti fa male, è lo stile di vita che scegli.