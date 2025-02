Momenti di paura ieri ad Eboli, in località Cioffi, per una squadra di calcio di Prima Categoria Campania.

I giocatori e lo staff si stavano recando a Pisciotta per disputare la partita della 19^ giornata di Campionato quando sarebbero stati improvvisamente bloccati da un uomo che avrebbe iniziato a porre delle domande insistenti e tentato di aggredire a calci e pugni i membri della squadra.

Dopodiché sono sopraggiunte altre persone che si sarebbero rivolte in tono altrettanto minaccioso nei confronti dei calciatori.

I due pullman sono riusciti ad andare via e i membri della squadra si sono rivolti immediatamente ai Carabinieri della locale Compagnia dove hanno sporto denuncia per l’accaduto. La squadra è stata così scortata fino al campo sportivo dove non sono mancati ulteriori gesti intimidatori e minacce.

I militari dell’Arma di Eboli, guidati dal Capitano Greta Gentili, hanno avviato le indagini del caso per poter chiarire quanto accaduto ed appurare eventuali responsabilità.