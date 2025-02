Blitz delle Forze dell’Ordine ieri mattina al mercato rionale di Torrione, a Salerno.

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale hanno eseguito controlli a tappeto, come disposto dal questore Giancarlo Conticchio, per assicurarsi che venissero rispettate le regole soprattutto in ambito igienico sanitario e fiscale.

Sono state così elevate alcune sanzioni a dei commercianti che hanno esposto la merce per la vendita senza alcuna tracciabilità o perché in cattivo stato di conservazione. Altre multe sono state elevate per l’assenza di Scia e per la cattiva gestione dei rifiuti.

La Guardia di Finanza, inoltre, ha sorpreso alcuni esercenti che non avevano il registratore di cassa.