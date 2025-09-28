La cellulite è uno degli inestetismi più diffusi tra le donne: quell’effetto “a buccia d’arancia” su cosce e glutei viene spesso attribuito al consumo di sale. Da qui nasce il consiglio o meglio il falso mito: “Se vuoi eliminare la cellulite, devi eliminare il sale dalla dieta”.

Il sodio viene accusato di provocare ritenzione idrica e quindi di essere il responsabile diretto della cellulite e molte persone credono che abolendolo completamente dalla tavola la pelle torni liscia e compatta.

La realtà è più complessa. La cellulite non è semplicemente “acqua in eccesso sotto pelle”, ma una condizione multifattoriale che coinvolge:

predisposizione genetica,

assetto ormonale (in particolare gli estrogeni),

microcircolazione,

stile di vita (sedentarietà, fumo, alimentazione squilibrata).

Il sodio può contribuire alla ritenzione idrica se assunto in eccesso ma eliminarlo del tutto non ha senso né dal punto di vista estetico né della salute. Il sale è infatti fondamentale per l’equilibrio dei liquidi, la trasmissione nervosa e la contrazione muscolare.

Più che demonizzare il sale, è importante:

non eccedere (le linee guida indicano massimo 5 g di sale al giorno),

preferire alimenti freschi a quelli industriali che spesso nascondono molto sodio,

bere acqua a sufficienza,

mantenere uno stile di vita attivo.

In altre parole, ridurre il consumo di cibi pronti, snack salati e insaccati è utile ma abolire completamente il sale dalla cucina no.

La cellulite non si “cura” togliendo il sale: serve piuttosto un approccio complessivo fatto di alimentazione equilibrata, movimento, idratazione e cura della circolazione. Quindi, il sale va moderato e non eliminato. La vera ricetta contro la cellulite è lo stile di vita sano e costante.