Il Cilento nuovamente protagonista nel programma “Linea Verde” in onda su Rai 1.

I conduttori Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo hanno accompagnano i telespettatori in un magnifico viaggio alla scoperta dei luoghi all’ombra del Monte Gelbison dove alcune antiche feste continuano a mantenere in vita una tradizione millenaria.

Il viaggio di Peppone è partito da Cannalonga con la tradizionale fiera degli animali conosciuta soprattutto per la vendita della capra. Poi ha incontrato Nello e Nella per parlare della “Festa della Frecagnola” che nasce inizialmente come fiera ed ha radici antichissime, le prime attestazioni risalgono al 1452. Da molti è considerata “la vera essenza del Cilento”.

Il conduttore ha avuto modo di provare i piatti tipici come i fusilli con il sugo di castrato e il bollito di capra.

La troupe di Rai 1 ha fatto tappa a Novi Velia alla scoperta del Monte Gelbison e percorrendo l’antico sentiero è arrivata alla sommità dove c’è il Santuario con la Madonna, luogo mistico meta di pellegrinaggio anche dalla vicina Lucania e dalla Calabria. Come raccontato, i pellegrini portano in testa candele ornate con nastri colorati come dono a Maria. Tradizione è fare 3 giri intorno alla Croce e al Santuario, famoso anche il rito del lancio monetina.

La conduttrice ha anche assaporato la mozzarella nella “mortedda”, avvolta in foglie di mirto.

Fabio Gallo è andato invece a Moio della Civitella borgo che custodisce le memorie antiche, ha girato i vigneti e incontrato la comunità venezuelana. In seguito è andato anche nella vicina comunità di Pellare dove ha incontrato due artigiani locali.