Giuseppe Costa, già comandante dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, attualmente Comandante del Reparto Carabinieri Servizi Magistratura di Napoli, promosso al grado di Colonnello.

60 anni appena compiuti, il Colonnello Costa, palermitano di nascita, ha svolto buona parte del suo servizio nel salernitano, a Monteforte Cilento prima e Battipaglia poi, prima di giungere a Sala Consilina della cui Compagnia dei Carabinieri è stato comandante dal 2003 al 2008. A causa delle numerose e brillanti operazioni di servizio, al Colonnello Costa sono stati tributati vari apprezzamenti, elogi ed encomi dal Comandante della Legione Carabinieri Campania, anche e soprattutto per importanti operazioni contro organizzazioni criminali e per essersi contraddistinto in attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dalle avverse condizioni atmosferiche, in particolare le nevicate che hanno interessato il Vallo di Diano nel gennaio del 2005 e gli eventi alluvionali che hanno colpito le città di Battipaglia e Pontecagnano nel 2012 e nel 2014.

Il Colonnello Costa, Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, è stato anche insignito della Medaglia Mauriziana al merito, della Medaglia d’Argento per lungo Comando di Reparti dell’Arma, della Croce d’Argento per lungo servizio, del titolo di Ufficiale con Spade al Merito Militense (SMOM) e del Diploma di Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile legate, principalmente, alla gestione dell’emergenza rifiuti nella provincia di Salerno

“In tutti questi anni ho avuto la fortuna di conoscere tante persone straordinarie e, soprattutto, tanti luoghi meravigliosi – riferisce ad Ondanews il Colonnello Costa – anche se è proprio nel Vallo di Diano che ho lasciato parte del mio cuore. Gli anni che mi hanno visto comandare la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina sono stati formidabili e non li dimenticherò mai, tanto che porto nel mio cuore i volti ed i nomi di tutti i miei collaboratori e quelli di tantissimi amici di quella meravigliosa zona con cui ancora oggi mi sento in stretto rapporto”.

Al Colonnello Costa anche gli auguri di buon lavoro da parte della redazione di Ondanews.