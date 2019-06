Nuova veste per il sito web del Comune di Padula. Adottate le linee dell’Agenzia per l’Italia Digitale

Un nuovo portale del Comune di Padula è stato stato realizzato adottando il sistema condiviso di riferimenti visivi elaborato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nuova versione del portale istituzionale seguendo le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

“Continua il lavoro legato alla comunicazione istituzionale e all’accessibilità delle informazioni on-line. Le linee guida di design per i siti della Pubblica Amministrazione sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi all’aspetto dei siti, intendono definire regole di usabilità e design coordinati per la Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni on-line – hanno sottolineato il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alla Comunicazione Filomena Chiappardo – Hanno lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino, in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione”.

Diverse le amministrazioni centrali che hanno realizzato i propri portali nel rispetto delle linee guida a poco più di un anno dal loro rilascio: Governo Italiano, Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, da oggi, anche il Comune di Padula.

– Claudia Monaco –