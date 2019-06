Cinghiali nei centri abitati. Femmina con i suoi cuccioli avvistata a San Pietro al Tanagro

Continuano gli avvistamenti di cinghiali vicino ai centri abitati del Vallo di Diano.

Questa volta gli ungulati hanno fatto visita a San Pietro al Tanagro, dove una femmina con i suoi cuccioli è stata avvistata e fotografata in via Valle, poco distante dal Municipio.

Soltanto nei giorni scorsi un identico avvistamento è avvenuto a Sant’Arsenio, nelle vicinanze dell’ospedale. Anche in quel caso si è trattato di una femmina a spasso con cinque cuccioli al suo seguito. Con molta probabilità l’esemplare giunto a San Pietro al Tanagro potrebbe essere lo stesso immortalato e filmato a Sant’Arsenio tra ieri e lunedì.

Sempre più spesso i cinghiali stanno allontanandosi dal loro habitat consueto per raggiungere i paesi, probabilmente in cerca di cibo, e di frequente questa specie animale crea diversi disagi alla popolazione residente, come danni alle colture agricole e incidenti stradali dovuti soprattutto all’improvviso attraversamento della strada da parte degli ungulati.

– Chiara Di Miele –

