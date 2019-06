Al via domani ad Agropoli il torneo nazionale di basket e minibasket “Mediterraneo cup”

L’Olimpia Agropoli e il Basket Agropoli, con il patrocinio del Comune di Agropoli, organizzano la I edizione del “Mediterraneo cup”, torneo nazionale di minibasket e basket, in programma da domani a sabato 29 giugno.

Tre le location in cui si svolgeranno le gare ossia l‘Arena cup in piazza Vittorio Veneto, Pala Di Concilio in via Taverne e due campi che verranno appositamente allestiti presso il porto turistico.

Sono 14 in tutto le squadre partecipanti di cui 8 di categoria under 13 (2006-2007) e 6 di categoria Aquilotti (nati 2008-2009, ammessi anche 2010). Sono tutte campane, fatta eccezione per due squadre, una laziale (Palestrina) e una calabrese (Locri).

Le gare verranno disputate dalle ore 16.00 alle 22.00 nelle diverse location dando la possibilità ai ragazzi e ai loro accompagnatori di trascorrere la mattinata al mare o comunque di vivere la città.

Domani alle ore 16.30 prenderanno il via gli incontri. Alle ore 20.30, presso l’Arena cup si svolgerà la cerimonia di apertura del torneo con la presentazione di tutte le squadre partecipanti. Si proseguirà il 28 giugno con le partite di qualificazione mentre sabato 29 giugno si svolgeranno le partite delle fasi finali e la finalissima.

“Dopo il grande successo del Campionato italiano di Atletica under 18, che ha visto accorrere in città circa 4.500 persone tra atleti e accompagnatori, con una rilevanza raggiunta a livello nazionale – afferma il sindaco Adamo Coppola – un nuovo evento sportivo è prossimo a svolgersi. Si tratta questa volta di basket, dedicato a bambini tra i 9 e i 13 anni. Una novità assoluta, che si punta a far crescere nel tempo ed ampliare a platee più ampie”.

“Questa prima edizione del torneo di basket giovanile – spiega Alberto Di Concilio a nome dell’organizzazione – è un banco di prova, un trampolino di lancio per giungere nel futuro prossimo a costruire un evento a livello nazionale. Abbiamo avuto molti contatti da parte di squadre provenienti da ogni parte di Italia che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare all’edizione del prossimo anno. L’evento si svolge interamente sul territorio del Comune di Agropoli”.

