Nuova programmazione per le Autolinee Curcio. Dal 18 maggio corse per Roma, Toscana e Umbria

Nuova programmazione delle linee a lungo raggio per le Autolinee Curcio. Dal 18 maggio, infatti, saranno garantiti alcuni servizi che erano stati soppressi a causa dell’emergenza Covid-19.

Ripartono così le corse per Roma Tiburtina tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, con orario di arrivo a Roma previsto per le 10.30, in partenza, invece, da Roma alle ore 15.30. La linea sarà attiva anche la domenica: in arrivo a Roma alle ore 18.30; in partenza da Roma alle ore 19.30.

Saranno nuovamente attive anche le corse per Toscana e Umbria: in partenza dalla Campania giovedì e domenica, mentre per il ritorno in Campania nei giorni di lunedì e venerdì.

L’acquisto dei titoli di viaggio è previsto solo tramite la piattaforma online al sito www.curciostore.it.

Per tutte le info visita il sito delle Autolinee Curcio o telefona al numero 0975/391213.

– Paola Federico –