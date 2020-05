Teggiano: la VII Circoscrizione Lions Club dona 250 mascherine ai maturandi del “Pomponio Leto”

Un’importante donazione quella effettuata questa mattina nell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano da parte della VII Circoscrizione che coordina i Lions Club della provincia a sud di Salerno.

Il presidente della Circoscrizione, l’avvocato Walter Nicodemo, ha consegnato nelle mani della Dirigente scolastica Maria D’Alessio ben 250 mascherine che saranno utilizzate dagli studenti in occasione dell’esame di Stato. I Dispositivi di Protezione Individuale che verranno indossati dai maturandi del “Leto” sono stati inviati dal Governatore del Distretto 108YA, Nicola Clausi.

La consegna da parte della VII Circoscrizione continuerà nei prossimi giorni presso altri Istituti scolastici del Vallo di Diano, tra cui il “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

“Abbiamo pensato alla ripresa degli studenti e di tutte le attività con particolare attenzione alle scuole e ai maturandi – dichiara l’avvocato Nicodemo ad Ondanews – per consentirgli di poter sostenere gli esami in maniera sicura, indossando la mascherina di protezione. In questo momento di emergenza, come sappiamo bene, è particolarmente difficile dotarsi in maniera puntuale e costante di Dispositivi di Protezione Individuale“. Parole di ringraziamento sono state spresse anche dalla preside dell’Istituto Superiore di Teggiano Maria D’Alessio.

“Un gesto che apprezziamo con grande piacere – riferisce la Preside -. In questo momento di particolare difficoltà essere attenzionati da associazioni così importanti ci fa ben sperare anche per il futuro, offrendoci la percezione che la scuola non sarà sola nell’affrontare questa tremenda situazione legata alla pandemia. E questo è per noi molto importante. Grazie, grazie a tutti coloro che hanno offerto ed offriranno la loro disponibilità alla scuola in generale ed al Pomponio Leto in particolare. Grazie davvero!”

– Chiara Di Miele –