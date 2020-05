Coronavirus, in Basilicata si pensa alla ripresa. Bardi:”Ripensare al modello economico puntando sul turismo”

“Dalla prossima settimana l’Italia si appresta a vivere una diversa normalità. E anche noi in Basilicata, ritorneremo gradualmente a riprendere le nostre consuetudini. Quello che però mi preme dirvi e che se abbiamo combattuto bene questa pandemia è perché siamo stati tutti estremamente disciplinati e abbiamo seguito alla lettera le prescrizioni che ci ha dato l’Istituto Superiore di Sanità. Vi chiedo, anche in questa seconda fase, di essere altrettanto coscienti. Mantenere le distanze di sicurezza, usare la mascherina e se si ha la possibilità, i guanti, è a tutela della nostra ed altrui salute. E soprattutto a tutela dei nostri cari e delle nostre famiglie”.

È quanto dichiarato dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in un video messaggio indirizzato ai suoi cittadini. Il Governo regionale, come affermato da Bardi, in questa nuova fase dovrà ripensare al modello economico, puntando sul turismo e sulla rete delle piccole e medie industrie, anche artigiane, di cui la Basilicata è ricca.

Sarà, infatti, presentato un piano per poter far ripartire il turismo in sicurezza, studiato con tutti gli attori del settore.

“Noi siamo pronti, mancano solo le linee guida del Governo – sottolinea Bardi -. Abbiamo costruito un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori economici per poter condividere insieme la riapertura e con loro studieremo le iniziative per una più rapida ripartenza. Una macchina burocratica statale stanca ed obsoleta, sta diventando, oggettivamene, d’intralcio alla ripresa e questo non aiuta. Per questo la sburocratizzazione rimane al centro dei miei pensieri, insieme a procedure agili. Un esempio tra tanti è la mancata corresponsione della cassa integrazione a cui pure la Regione ha contribuito, che non è stata ancora erogata”.

“Dovremo imparare a convivere con il virus e impedirgli di riprendere forza – afferma il Governatore della Basilicata -. Per questo non dovremo abbassare la guardia, però con prudenza e cautela dobbiamo guardare avanti. La ripresa c’è e ci sarà se ognuno metterà in campo la propria voglia di fare. Su questo la Giunta Regionale ed io stesso ci siamo. Sono convinto che ci sarà l’intera comunità lucana. Forza, forza, insieme ce la faremo”.

– Paola Federico –