“I nostri atleti sono sempre in attività grazie alla passione per il nuoto che li contraddistingue”. Queste le parole che il coach di nuoto della Metacentro Agostino Marmo riserva agli agonisti e alle agoniste di nuoto del relativo team del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, che in queste settimane è impegnato negli allenamenti in vista del Campionato Nazionale di Nuoto che si svolgerà dal 3 al 7 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

La squadra agonistica di nuoto Metacentro ha partecipato a Fisciano, sabato scorso, alla 2^ giornata del Campionato Provinciale di Nuoto organizzato dal Comitato di Salerno del Centro Sportivo Italiano. I partecipanti sono stati: Felisia Caggiano, Sabrina Coda, Asia Ilriti, Anna Tagliafierro, Camelia Pepe, Ilaria Antonia Rubino, Mattia De Paola, Ernesto Lamattina e Antonio Aluotto.

“Sono orgoglioso della volontà dei membri della nostra squadra di mettersi in gioco a 360 gradi, anche in un periodo di particolare impegno e tensione pre-gare nazionali” prosegue Agostino Marmo.

Sono 3 le medaglie d’oro vinte dal team: Mattia De Paola nei 50 metri dorso Ragazzi, Asia Ilriti nei 50 metri farfalla Ragazze e staffetta al femminile (gruppo composto da Felisia Caggiano, Ilriti Asia, Sabrina Coda e Anna Tagliafierro) nei 4×50 stile libero Ragazze.

Le medaglie d’argento sono 5 conquistate da: Antonio Aluotto nei 25 metri dorso Giovanissimi e nei 25 metri stile libero Giovanissimi, Sabrina Coda nei 50 metri rana Esordienti A, Mattia De Paola nei 50 metri Stile libero Ragazzi e Anna Tagliafierro nei 50 metri Farfalla Ragazze.

Tre, infine, le medaglie di bronzo: Ilaria Antonia Rubino nei 50 metri dorso Esordienti C, Sabrina Coda nei 50 metri stile libero Esordienti A, Felisia Caggiano nei 50 metri dorso Ragazze.

“L’attenzione ora è tutta rivolta al Campionato di Lignano – conclude il coach Marmo -. Ci stiamo preparando con assoluta concentrazione per le competizioni nazionali, alle quali ormai manca poco. Quello che è certo è che daremo tutto il nostro impegno per svolgere le gare al massimo delle nostre potenzialità”.