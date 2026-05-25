Nuoto. Tante vittorie per gli atleti di Metacentro al Campionato Provinciale CSI
“I nostri atleti sono sempre in attività grazie alla passione per il nuoto che li contraddistingue”. Queste le parole che il coach di nuoto della Metacentro Agostino Marmo riserva agli agonisti e alle agoniste di nuoto del relativo team del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, che in queste settimane è impegnato negli allenamenti in vista del Campionato Nazionale di Nuoto che si svolgerà dal 3 al 7 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.
La squadra agonistica di nuoto Metacentro ha partecipato a Fisciano, sabato scorso, alla 2^ giornata del Campionato Provinciale di Nuoto organizzato dal Comitato di Salerno del Centro Sportivo Italiano. I partecipanti sono stati: Felisia Caggiano, Sabrina Coda, Asia Ilriti, Anna Tagliafierro, Camelia Pepe, Ilaria Antonia Rubino, Mattia De Paola, Ernesto Lamattina e Antonio Aluotto.
“Sono orgoglioso della volontà dei membri della nostra squadra di mettersi in gioco a 360 gradi, anche in un periodo di particolare impegno e tensione pre-gare nazionali” prosegue Agostino Marmo.
Sono 3 le medaglie d’oro vinte dal team: Mattia De Paola nei 50 metri dorso Ragazzi, Asia Ilriti nei 50 metri farfalla Ragazze e staffetta al femminile (gruppo composto da Felisia Caggiano, Ilriti Asia, Sabrina Coda e Anna Tagliafierro) nei 4×50 stile libero Ragazze.
Le medaglie d’argento sono 5 conquistate da: Antonio Aluotto nei 25 metri dorso Giovanissimi e nei 25 metri stile libero Giovanissimi, Sabrina Coda nei 50 metri rana Esordienti A, Mattia De Paola nei 50 metri Stile libero Ragazzi e Anna Tagliafierro nei 50 metri Farfalla Ragazze.
Tre, infine, le medaglie di bronzo: Ilaria Antonia Rubino nei 50 metri dorso Esordienti C, Sabrina Coda nei 50 metri stile libero Esordienti A, Felisia Caggiano nei 50 metri dorso Ragazze.
“L’attenzione ora è tutta rivolta al Campionato di Lignano – conclude il coach Marmo -. Ci stiamo preparando con assoluta concentrazione per le competizioni nazionali, alle quali ormai manca poco. Quello che è certo è che daremo tutto il nostro impegno per svolgere le gare al massimo delle nostre potenzialità”.