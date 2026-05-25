Vincenzo De Luca torna a guidare la città di Salerno. L’affluenza alle urne ha superato il 63%, attestandosi tra le più alte di questa tornata elettorale.

De Luca, che ha vinto al primo turno evitando il ballottaggio, è stato sostenuto dalle liste Progressisti per Salerno, DC – Democrazia cristiana insieme per Salerno, Avanti – Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero Ecologia e Diritti. Il Partito democratico, invece, ha scelto di non schierarsi con alcun candidato alla carica di primo cittadino.

L’ex Presidente della Regione Campania era già stato Sindaco di Salerno per quattro mandati, dal 1993 al 2001 e poi dal 2006 al 2015, costruendo quello che è stato definito il “sistema Salerno”.

A sfidarlo in questa tornata elettorale c’erano Gherardo Maria Marenghi e Franco Massimo Lanocita, che lo hanno seguito al secondo e terzo posto, oltre ad Armando Zambrano, Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone e Pio Antonio De Felice. In totale 21 le liste a supporto dei candidati.

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto” ha affermato a caldo De Luca.

Giungono anche gli auguri dell’Arcivescovo Bellandi, appresa la notizia dell’affermazione elettorale di De Luca: “Auguro a lui un proficuo lavoro per il bene comune di tutto il popolo salernitano, rinnovando la cordiale disponibilità alla collaborazione da parte della Chiesa salernitana. Il medesimo augurio lo rivolgo agli altri Sindaci eletti in questa tornata elettorale”.