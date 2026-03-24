Nel corso delle attività di controllo disposte dalla Polizia Municipale di Eboli un grave episodio ha visto protagonista un 45enne del posto che non si sarebbe fermato all’alt poiché guidava un veicolo senza copertura assicurativa.

Dopo un breve ma pericoloso inseguimento per le strade cittadine è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

Ma le indagini serrate del Comando hanno permesso di identificarlo con certezza e di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria. L’uomo dovrà rispondere delle violazioni commesse.

Inoltre in occasione del concerto del rapper Luchè al Palasele gli agenti hanno effettuato un servizio di pattugliamento nelle aree esterne alla struttura. L’operazione ha portato al controllo di due venditori abusivi, originari dell’hinterland napoletano, che tentavano insistentemente di vendere gadget non autorizzati.

Ai sensi della Legge regionale sul Commercio sono stati elevati verbali per un totale di 10.000 euro e tutta la merce illegale è stata sequestrata, tra cui 82 bracciali e tubi di ferro.