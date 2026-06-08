Si conclude per gli atleti e le atlete di nuoto Metacentro di San Rufo l’avventura del Campionato Nazionale di Nuoto a Lignano Sabbiadoro.

Centinaia di agonisti provenienti da tutta Italia si sono confrontati, dal 3 al 7 giugno scorsi, in diversi stili: 50 metri farfalla, 100 metri dorso, 100 metri rana, 50 metri stile libero, 100 metri farfalla, 200 metri stile libero, 200 metri misti e staffetta stile libero 4×50, 50 metri dorso, 50 metri rana e 100 metri stile libero.

Soddisfatto dell’esperienza il trainer Agostino Marmo, che ha allenato il team durante tutto l’anno sportivo, accompagnandolo nelle varie tappe del 24° Campionato Regionale di Nuoto CSI, che ha permesso a 10 membri della squadra di qualificarsi per le gare nazionali che si sono disputate a Lignano Sabbiadoro: Sara Amodeo, Felisia Caggiano, Francesco D’Alvano, Mattia Pio De Paola, Matilde Di Zeo, Asia Ilriti, Alessia D’Aniello, Gabriele Trotta, Benedetta Volpe e Francesca Castelluccio.

“La composizione della squadra di quest’anno è del tutto innovativa – il commento dell’allenatore Marmo -, pertanto hanno acquisito maggiore consapevolezza che potrà essere loro utile per il prossimo anno sportivo, per prepararsi al meglio a ripartire a settembre con maggiore consapevolezza, forti del bagaglio di esperienze che hanno vissuto durante le varie competizioni”.