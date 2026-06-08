Paura a Salerno. Donna investita da un’auto mentre attraversa la strada, trasportata al “Ruggi”
Paura in via Mauri a Salerno, all’altezza dell’incrocio con via Tusciano, dove una donna di 79 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.
Alla guida dell’auto si trovava un ultranovantenne.
Immediati i soccorsi per la sventurata che è stata trasportata al “Ruggi”. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.