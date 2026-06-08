Nei giorni scorsi il Questore della provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso 2 DASPO (Misura di Prevenzione Personale) della durata rispettivamente di 1 anno e di 3 anni, nei confronti di 2 ultras della Salernitana.

Si tratta di un 54enne residente a Parma e di un 35enne residente a Salerno già gravato da numerosi precedenti penali di Polizia e condanne per reati di natura violenta, per i fatti accaduti in occasione della partita di calcio che si è giocata presso lo Stadio Comunale “Mario Rigamonti” lo scorso 27 maggio tra la Squadra locale e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, valevole per il Campionato di Serie C.

Il 54enne, durante le fasi di afflusso del pubblico, visibilmente alterato ed infastidito dai controlli di Polizia, ha aggredito verbalmente e minacciato ripetutamente un funzionario della Polizia di Stato, con la deliberata finalità di provocare un reazione delle Forze dell’Ordine in modo tale da poter poi scatenare disordini con il sostegno di altre persone presenti alla scena. Il comportamento è stato immediatamente stroncato dalla Polizia.

Il 35enne ultras salernitano, invece, al termine dell’incontro calcistico all’esterno dell’impianto sportivo, specificatamente nel settore della Curva Sud Ospiti, in un impeto d’ira ha colpito al volto un altro sostenitore della Salernitana, per poi dileguarsi. Questo ha generato momenti di tensione, panico generalizzato ed apprensione fra gli spettatori, e solo grazie al pronto intervento delle Forze dell’ Ordine è stato possibile riportare la calma. A conclusione delle attività investigative effettuate della D.I.G.O.S. della Questura di Brescia anche grazie alla visione delle immagini registrate dall’ampianto di videosorveglianza dello Stadio, è stato possibile indentificare l’autore del gesto. La vittima, dopo essere caduta a terra sbattendo il capo ed aver perso i sensi, è stata prontamente medicata sul posto dal personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso.

I due, con la propria condotta connotata da violenza, minaccia ed intimidazione, hanno dimostrato di essere del tutto incuranti del rispetto delle leggi dello Stato e del pericolo per l’incolumità fisica degli altri spettatori; per questi motivi il Questore ha emesso nei loro confronti altrettanti DASPO validi per tutte le manifestazioni organizzate e gestite dalle Federazioni sportive facenti parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

“Questi individui, con il loro comportamento sconsiderato, hanno messo in pericolo la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità delle altre persone presenti allo Stadio, tra cui famiglie con bambini – ha evidenziato il Questore Sartori –. Costoro, inoltre, con le proprie condotte hanno dimostrato di essere del tutto incuranti della incolumità delle persone e delle leggi dello Stato. Per questi motivi ho deciso di adottare severi provvedimenti, con la speranza che tutto ciò possa servire a renderli consapevoli di quanto hanno fatto”.