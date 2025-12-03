Nuoto. Ancora medaglie per la Meta Centro di San Rufo nella 2^ tappa del Campionato Regionale CSI
Nuova gara, nuove medaglie per la squadra agonistica di nuoto Meta Centro di San Rufo nell’ambito del 24° Campionato Regionale organizzato dal Centro Sportivo Italiano.
La seconda tappa, che si è svolta domenica scorsa a Bellizzi, ha visto trionfare sul podio diversi atleti e atlete, valorizzando l’impegno e la dedizione mostrata dalla squadra e dall’allenatore Agostino Marmo.
“L’allenamento e la costanza si riflettono sui risultati ottenuti – afferma il coach Marmo – che sono superiori rispetto alla prima tappa. La prossima gara sarà speciale perché ospiteremo in casa la terza tappa del Campionato”.
Un podio prevalentemente al femminile quello di domenica scorsa che vede Sara Amodeo vincere il 1° posto nei 100 metri Farfalla – Juniores Femminile, Benedetta Volpe il 2° posto nei 100 metri Farfalla – Juniores Femminile, Myriam Citera il 1° posto nei 100 metri Stile Libero – Cadetti Femminile e il 2° posto nei 100 metri Rana – Cadetti Femminile, Felisia Caggiano il 3° posto nei 100 metri Stile Libero – Ragazzi Femminile e nei 200 metri Misti – Ragazzi Femminile, mentre Matilde Di Zeo si attesta al 2° posto nei 50 metri Dorso – Juniores Femminile.
Podio per gli atleti Meta Centro anche nei 100 metri stile libero in cui Mattia Pio De Paola conquista la medaglia di bronzo nella categoria Ragazzi Maschile e Francesco D’Alvano si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria Juniores Maschile.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 14 dicembre presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per competere nei 100 metri dorso, 50 metri stile libero, 50 metri farfalla, 50 metri rana, 200 metri stile libero e 4 x 50 metri stile libero.