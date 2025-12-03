Incendi in due appartamenti a Battipaglia e ad Ogliastro Cilento. Messi in salvo gli anziani proprietari
Due incendi hanno coinvolto altrettante abitazioni ieri sera a Battipaglia e ad Ogliastro Cilento.
Nell’appartamento di Battipaglia a causare il rogo sarebbe stata una stufetta elettrica malfunzionante. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che hanno spento le fiamme e messo in salvo la coppia di anziani proprietari.
Ad Ogliastro Cilento l’incendio è scoppiato in un appartamento di Corso Vittorio Emanuele a causa di un divano che ha preso fuoco perchè posizionato vicino al camino.
Anche in questo caso nell’abitazione erano presenti due anziane che per mettersi in salvo sono uscite sul balcone nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli.
I caschi rossi, insieme a quelli arrivati da Vallo della Lucania, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento, mentre le due anziane sono state accompagnate in ospedale per le cure del caso.
Nella notte, invece, un principio di incendio si è registrato all’interno di un bar ad Acquavella di Casal Velino. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno evitato il propagarsi delle fiamme mettendo in sicurezza il locale che ha subito alcuni danni. Presenti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale vallese per i rilievi necessari a stabilire la matrice del rogo.