Lavoratori in nero in bar, officine e imprese edili. Scattano i controlli anche a Potenza e Vietri di Potenza
Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, ha individuato 5 lavoratori in nero o irregolari.
I controlli hanno interessato i comuni di Potenza, Maratea, Lavello e Vietri di Potenza e hanno permesso di accertare rapporti di lavoro non dichiarati, ovvero condizioni lavorative difformi rispetto alle previsioni contrattuali.
L’impiego illecito di manodopera ha interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali bar, officine meccaniche e imprese edili.
Inoltre, nel quadro di ulteriori interventi condotti nell’intero territorio provinciale a contrasto dell’evasione fiscale i Finanzieri lucani hanno riscontrato numerose violazioni fiscali riguardanti, in particolare, gli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nonché quelli di fatturazione e di presentazione al Fisco delle dichiarazioni finalizzate alla corretta quantificazione delle imposte dovute.
All’esito delle attività è stata segnalata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate l’evasione delle principali imposte per ingenti importi, richiedendo inoltre nei confronti delle aziende controllate l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste.
Il lavoro nero e l’evasione fiscale arrecano danni all’intero sistema economico nazionale perché sottraggono risorse all’Erario e compromettono la leale e sana competizione tra le imprese.