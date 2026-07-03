Nuovo incarico per il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto che entra a far parte del Consiglio di gestione della Fondazione nazionale Commercialisti – Ricerca.

E’ la prima volta che un commercialista dell’Ordine di Sala Consilina ricopre il ruolo di consigliere nella Fondazione nazionale di categoria.

Antonio Tuccillo è stato confermato alla guida della Fondazione nazionale dei Commercialisti – Ricerca, Cosimo Damiano Latorre è Vicepresidente, Andrea Manna è Segretario e Massimo Da Re il Tesoriere. Nunzio Ritorto figura tra i 10 componenti del nuovo Consiglio di Gestione insieme a Nicolino Cavalluzzo, Francesco Tedesco, Luigi Castagna, Ermando Bozza, Gaetano Ambrogio, Giovannella Famularo, Elena Sardo, Saverio Cinieri e Michele Di Bartolomeo.

Nomine anche per la Fondazione nazionale – Formazione il cui Presidente è Maurizio Masini, affiancato dalla Vicepresidente Enrica Piacquadio, dal Tesoriere Massimiliano Lencioni e dal Segretario Felice Rainone.

“Con queste nomine, un mix di conferme e nuovi ingressi – afferma il Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti Elbano De Nuccio – sono nella loro piena operatività due realtà estremamente importanti della nostra categoria. La nostra Fondazione nazionale Ricerca produce una mole significativa di documenti di elevata qualità scientifica su tutte le principali materie inerenti alla nostra professione e si è accreditata, nel corso degli anni, come un punto di riferimento non solo per i colleghi, ma anche per tutti i nostri stakeholder. La Fondazione Formazione, nata a fine 2022, ha messo in campo in pochi anni una notevole offerta formativa, con oltre duecento corsi seguiti da più di duecentomila partecipanti e oltre trentaduemila utenti registrati al sito dedicato”.