La Regione Campania prosegue il proprio impegno per il rafforzamento e la riqualificazione del patrimonio scolastico regionale.

L’iniziativa “Scuola Viva in Cantiere”, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 198/2026, è finalizzata alla costituzione del nuovo parco progetti regionale destinato alla messa in sicurezza, all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici della Campania, utilizzando le risorse della programmazione unitaria regionale, nazionali e comunitarie che si renderanno disponibili.

Gli interventi riguarderanno scuole dell’infanzia, poli per l’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e istituti comprensivi inseriti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES).

Con “Scuola Viva in Cantiere” II Fase la Regione punta a realizzare interventi integrati sulle componenti edilizie, strutturali e impiantistiche degli edifici scolastici per migliorarne la sicurezza, conseguire l’agibilità, incrementarne l’efficienza energetica e ridurre i consumi e le emissioni di CO₂, offrendo a studenti, personale scolastico e famiglie strutture sempre più moderne, sicure e sostenibili.

Il programma, avviato nel 2022, ha già consentito il finanziamento di numerosi interventi attualmente in fase di realizzazione grazie alle risorse del PR FESR Campania 2021-2027.

La sessione 2026 introduce un aggiornamento dei criteri di valutazione, definito sulla base del monitoraggio delle precedenti edizioni, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti e migliorare l’efficacia della programmazione. Per tale motivo, con l’approvazione della nuova graduatoria saranno superati i precedenti elenchi delle proposte finanziabili e ammissibili. Gli Enti già inseriti nelle graduatorie delle passate sessioni sono pertanto invitati a presentare una nuova candidatura, adeguata ai criteri aggiornati previsti dall’Avviso.

La documentazione completa e i moduli di domanda sono disponibili per la consultazione e il download sulla pagina dedicata della Regione Campania.

Le istanze dovranno essere trasmesse dalle ore 12 del 15 luglio alle ore 12 del 15 settembre QUI.