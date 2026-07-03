Un incidente si è registrato nella notte sull’A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Eboli in direzione Sud.

Per cause da accertare due auto si sono scontrate e il conducente di una delle vetture è rimasto ferito. Sul posto per soccorrerlo è intervenuta l’ambulanza della VOPI che ha provveduto a trasferirlo all’ospedale di Eboli a causa dei traumi riportati.

Rilievi del caso a cura degli agenti della Polizia Stradale della locale Sottosezione, mentre le squadre Anas sono intervenute per ripristinare il tratto autostradale interessato dallo schianto.

Sempre nella serata di ieri sull’A2, lungo il tratto da Sicignano degli Alburni a Campagna, l’autista di un camion mentre era alla guida è stato colto da un malore. E’ riuscito a fermarsi in tempo e ad allertare la Centrale Operativa 118 che ha inviato sul posto le squadre di soccorso VOPI e un’automedica.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno.