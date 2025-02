Migliorare la viabilità del territorio è una delle necessità più impellente sia per le comunità che vi abitano sia per il deputato Attilio Pierro.

Il deputato, infatti, segue da vicino i progetti viari in cantiere e ne promuove di nuovi. Per quanto riguarda il Vallo di Diano, come annunciato da Pierro, si è avviato l’iter per l’acquisizione dei pareri affinché si realizzi l’uscita autostradale Sala Consilina Sud e il progetto però non è stato ancora finanziato.

Si pensa poi a decongestionare il traffico che si crea al confine tra il comune di Buonabitacolo e quello di Padula, cioè l’arteria stradale che collega la Bussentina con lo svincolo dell’A2. Lavori in stato di avanzamento anche lungo la Cilentana.

Sulla Bussentina si sta portando a termine l’intervento su un viadotto e si prevede di affrontare gli altri due dopo l’estate. Tuttavia i disagi alla circolazione sono contenuti.

Inoltre, lungo la Cilentana sono stati ultimati gli interventi lungo il lato nord, adesso si passa al lato sud. In aggiunta sulla SS 18 sono stati cantierizzati 3 viadotti dopo Futani.

“Stiamo lavorando bene! – ha dichiarato Pierro – Il miglioramento delle infrastrutture gioverà al nostro territorio”.