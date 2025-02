“Oasi di Bellezza” di San Pietro al Tanagro diventa “Prestige Salon” di Balmain Paris Hair Couture.

Un “Prestige Salon” è un esclusivo e selezionato salone di alta fascia, partner ufficiale del noto marchio di moda che vanta oltre 50 anni di esperienza nel combinare gli elementi dell’hair couture con le ultime tendenze da passerella.

Il Salone dell’hairstylist Liliana Tierno, con sede in via Scorzo a San Pietro al Tanagro, mette dunque a disposizione della clientela i prodotti e i trattamenti Balmain Hair: colorazione cosmetica, decolorazione per balayage e meches oltre a tutte le tecniche di schiaritura, trattamenti bellezza con la massima lucentezza, trattamenti rimpolpanti per capelli sottili e trattamenti curativi per il cuoio capelluto con forfora, sebo, anticaduta, ricostruzioni a lunga durata per capelli rovinati e servizio extension.

Le collezioni sono ispirate ai segreti del backstage e rispecchiano tutto ciò di cui una donna ha bisogno per creare un perfetto look da passerella. In questi 50 anni Balmain Hair ha affermato la sua presenza nel campo del lusso prestando un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla perfezione, sempre alla ricerca e alla creazione di nuove tecniche per garantire la migliore qualità dei prodotti.

Una delle prime clienti speciali a provare i prodotti Balmain Hair direttamente da “Oasi di Bellezza” è stata l’attrice e conduttrice televisiva Maria Monsè, che nelle scorse settimane ha partecipato al programma “Grande Fratello” su Canale 5.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –