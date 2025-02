Continuano ad agire i ladri nel territorio del Vallo di Diano.

Ieri sera ignoti sono entrati in azione a Teggiano prendendo di mira due abitazioni, una situata in via Pietra Novella ed una in via Salici Bonetti.

I ladri, una volta introdotti all’interno delle abitazioni, si sono messi alla ricerca di beni di valore riuscendo a portare via preziosi e monili in oro. Da quantificare il valore del bottino.

I rispettivi proprietari, all’amara scoperta di quanto accaduto, non hanno potuto far altro che allertare i Carabinieri ad intervenire sul posto.

I militari della Compagnia di Sala Consilina hanno così avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire agli autori del gesto.