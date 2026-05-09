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L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, continua a lavorare tenacemente per favorire i bisogni della comunità e attraverso due importanti azioni presta particolare attenzione ai servizi sociali e allo sport.

La Giunta, infatti, ha deliberato di istituire lo Sportello di consulenza psicologica e di supporto per i disturbi specifici dell’apprendimento in collaborazione con l’AID di Salerno presieduta dalla dottoressa Anna Linda Paladino.

Potrà avere sede nei locali disponibili nel Municipio e sarà a disposizione delle famiglie e dei giovani del paese.

Inoltre una serie di lavori sono in programma per favorire la socialità attraverso le sport e, di conseguenza, l’utilizzo delle infrastrutture sportive comunali, tra cui il Campo Sportivo “Fratelli Cardiello”.

Tutte le novità e maggiori dettagli sono stati spiegati ai nostri microfoni dal sindaco Pica.

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