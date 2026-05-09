Paura questa mattina a Eboli dove un 70enne è stato morso da un molosso.

L’uomo stava passeggiando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane, ha tentato di azzannare il piccolo cane. Nel tentativo di proteggere il suo animale, il 70enne è stato morso dal cane di grossa taglia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Pubblica Assistenza Vopi, giunti in ambulanza, che hanno medicato il malcapitato.

Si ricorda sempre l’importanza di condurre i cani al guinzaglio e con le dovute precauzioni, soprattutto in luoghi affollati così da evitare incidenti spiacevoli.