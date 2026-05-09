Anche quest’anno il Liceo Artistico del “Pomponio Leto” di Teggiano è stato protagonista al Comicon di Napoli, l’evento dedicato al mondo dei fumetti.

Al concorso IMAGO 26, gli studenti selezionati sono stati oltre 15, guidati dal prof. Gennaro Ricco. Il “Leto” torna a casa con ben 6 premi a dimostrazione dell’impegno, della qualità e della serietà di preparazione che offre la scuola.

La dirigente scolastica Maria D’Alessio si è complimentata con tutti gli studenti impegnati al concorso e che si sono distinti tra la marea di partecipanti.

Nella categoria Miglior Illustrazione (under 15) il primo posto è stato assegnato al duo Michela Varuzza – Miriam Cimino, seconda classificata Arianna Ammaccapane e menzione speciale a Stefano Dali Castellucci Martinez.

Nella categoria Miglior fumetto (under 15) Gheorghiu Raluca si è posizionato secondo, mentre Ginevra Cancro ha ricevuto la menzione speciale e a Dalila Vassallo è stato conferito il premio speciale.

Grande soddisfazione per gli studenti che hanno visto riconosciuto il loro impegno.