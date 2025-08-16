Tragedia in strada a Salerno, in località Mariconda.

Qui è stato trovato il corpo senza vita di un 44enne, alle spalle di un supermercato.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sul posto sono giunti anche i poliziotti della Questura di Salerno per gli accertamenti del caso. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il 44enne fosse già noto alle Forze dell’Ordine e che la morte possa essere riconducibile a un’overdose.

La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.