Notte di paura ad Eboli. Bmw travolge auto parcheggiate, il conducente fugge a piedi

Notte di paura ad Eboli dove un uomo alla guida di una Bmw, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una serie di altre auto parcheggiate in Piazza della Repubblica.

Tre veicoli sono stati letteralmente distrutti dal folle impatto, mentre il conducente della Bmw si è dato alla fuga lasciando l’auto sul luogo dell’accaduto. Potrebbe trattarsi di un’automobile rubata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento ed i Carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Luca Geminale.

Presenti anche i sanitari del 118 ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

– Chiara Di Miele –