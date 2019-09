Dieta Mediterranea e Parco Nazionale. Tommaso Pellegrino interviene all’Unesco World Forum a Parma

Il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, ha partecipato a Parma all’Unesco World Forum, dedicato al cibo e al suo ruolo nel rapporto dell’uomo con l’ambiente.

Il Forum ha rappresentato l’occasione per presentare due iniziative di rilievo. Una campagna sui Siti Unesco italiani del Patrimonio Mondiale promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e da RAI Cultura e uno studio del Ministero dell’Ambiente sul ruolo dei Parchi Nazionali e delle Riserve della Biosfera dell’Unesco nella promozione della qualità e sostenibilità del cibo.

“Ho discusso di Dieta Mediterranea e salute in una tavola rotonda coordinata dalla dottoressa Giarratano, Dirigente del Ministero dell’Ambiente – ha spiegato Pellegrino ad Ondanews -. Ho illustrato tutto il lavoro che abbiamo messo in campo per valorizzare la Dieta Mediterranea, le attività di ricerca, gli b l’impatto della Dieta Mediterranea sulla salute, il Marchio del Parco e le nostre oltre 100 aziende, la Rete del Gusto della Dieta Mediterranea che permetterà ai turisti di mangiare i prodotti del territorio“.

Presenti al Forum anche il Direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio, i Presidenti di altri Parchi Nazionali ed Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale per l’Unesco.

