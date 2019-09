Autonomia della Certosa di Padula. Paolo Imparato ne discute con il ministro Franceschini ad Area Dem

Anche il sindaco di Padula Paolo Imparato ha preso parte alla tre giorni della convention nazionale di Area Dem, la corrente del Partito democratico che fa riferimento al ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, nel complesso di Sant’Agostino di Cortona, in provincia di Arezzo.

Imparato, che è intervenuto nel corso di uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato Area Dem, ha incontrato proprio il ministro Franceschini per dare seguito alla richiesta di autonomia per la Certosa di San Lorenzo, così come stabilito nella delibera di Consiglio comunale n.18 del 28 giugno scorso.

La richiesta nasce su proposta dell’ex Direttrice Annamaria Romano e dell’attuale, Tommasina Budetta, che hanno spinto l’Amministrazione, a cui sta particolarmente a cuore la valorizzazione del complesso monumentale certosino, ad avviare l’iter per il riconoscimento dell’autonomia.

Diversi i volti politici presenti in questi giorni ad Area Dem 2019, tra cui, oltre al ministro Franceschini, anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il sindaco di Milano Beppe Sala, Roberta Pinotti, Piero Fassino e Beatrice Lorenzin.

– Chiara Di Miele –