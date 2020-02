Nonna Rosetta di Casa Surace dispensa “consigli per svoltare e fare soldi” in un video targato “theShow”

Cinque consigli per svoltare e fare soldi. A darli è Nonna Rosetta di Casa Surace, protagonista di un video ricco di candid targato “theShow“, il progetto che importa in Italia, sul solco dell’esperienza americana, scherzi ed esperimenti sociali.

La celebre nonna di Sala Consilina è stata scelta per dettare le cinque tecniche da apprendere per svoltare nel proprio business: il gioco di squadra, attenzione al cliente, la tecnologia, raggiungere gli obiettivi e avere visione di impresa. Ovviamente in un video di “theShow” il tutto non poteva che essere raccontato in chiave ironica, attraverso alcune candid che hanno avuto come protagonisti esercenti commerciali o passanti, ignari di essere ripresi dalle telecamere.

Si tratta di un’altra prestigiosa partecipazione per Nonna Rosetta, scelta appunto da “theShow” che vanta, nelle proprie pagine social, oltre 3 milioni di fans tra iscritti al canale Youtube e followers su Facebook e Instagram.

Alla fine del video, inoltre, i ragazzi lanciano una sfida: 100mila like al video per una nuova collaborazione con Casa Surace e “in particolar modo Nonna Rosetta, la nonna più bella d’Italia”.

– Paola Federico –