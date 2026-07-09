Tensione nel pomeriggio di ieri sulla Cilentana all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord.

Un 55enne di Pontecagnano non si è fermato all’alt della Polizia Municipale ma ha fatto rapida inversione di marcia fuggendo verso Capaccio Paestum e ne è nato così un inseguimento.

Durante la fuga, il 55enne ha tentato di speronare l’auto di servizio. Gli agenti alla fine sono poi riusciti a bloccarlo e sul posto è giunta anche la Municipale di Capaccio.

Dai successivi controlli è emerso che l’auto era già sottoposta a un precedente provvedimento di sequestro ed era priva di copertura assicurativa, per questo motivo è scattata la confisca amministrativamente. Al conducente è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.