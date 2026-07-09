Nelle scorse ore gli agenti del NOS (Nucleo Operativo Sicurezza) di Salerno, in stretta sinergia con il personale del Nucleo Tributario della Polizia Municipale, hanno effettuato un’ispezione mirata all’interno di un Bed & Breakfast cittadino. L’operazione ha portato all’espulsione di un cittadino straniero irregolare e al sequestro di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli periodici volti a verificare il rispetto delle normative fiscali e di pubblica sicurezza nelle strutture ricettive extralberghiere. Durante l’ispezione delle stanze e l’identificazione degli ospiti, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo di origini magrebine.

A seguito degli accertamenti e delle procedure di fotosegnalamento, lo straniero è risultato privo di un regolare titolo di permanenza in Italia e, pertanto, in regime di clandestinità sul territorio nazionale. Per lui sono immediatamente scattate le procedure espulsive previste dalla legge.

Nel corso del controllo all’interno della struttura gli agenti del NOS hanno scoperto anche un quantitativo di sostanza stupefacente. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. Il detentore dello stupefacente, identificato sul posto, è stato segnalato alla locale Prefettura.

Parallelamente agli interventi di natura penale e di sicurezza, il personale del Nucleo Tributario della Polizia Municipale ha avviato approfondite verifiche sulla gestione del B&B. Sotto la lente degli investigatori ci sono la regolare comunicazione degli alloggiati all’autorità di Pubblica Sicurezza e il corretto adempimento degli obblighi fiscali locali, a partire dal versamento della tassa di soggiorno.

L’operazione congiunta ribadisce l’importanza del monitoraggio costante delle strutture ricettive, sia come presidio di legalità economico-finanziaria, sia come strumento fondamentale per il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado.