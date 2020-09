Coronavirus in Basilicata. Un nuovo contagio a Lauria

Nella giornata di ieri in Basilicata sono stati processati 824 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: una persona residente a Lauria; una persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all’ospedale “San Carlo” di Potenza; 2 persone residenti a Matera; una persona di nazionalità estera in isolamento nel comune di Rotondella.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 2 persone residenti a Tricarico e di 2 due cittadini residenti in Comuni della Toscana in isolamento in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 82 e di questi 78 si trovano in isolamento domiciliare.

